ألف كرونة نروجية إلى دينار جزائري

تحويل NOK إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nok
12,656.90 dzd

kr1.000 NOK = دج12.66 DZD

Mid-market exchange rate at 03:38
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NOK إلى DZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.9210.76310.231,338.953.8516.707
1 EUR1.112193.3580.84911.3811,489.514.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9550.0460.08
1 GBP1.311.178109.966113.4051,754.495.0468.788

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Algerian Dinar
1 NOK١٢٫٦٥٦٩٠ DZD
5 NOK٦٣٫٢٨٤٥٠ DZD
10 NOK١٢٦٫٥٦٩٠٠ DZD
20 NOK٢٥٣٫١٣٨٠٠ DZD
50 NOK٦٣٢٫٨٤٥٠٠ DZD
100 NOK١٬٢٦٥٫٦٩٠٠٠ DZD
250 NOK٣٬١٦٤٫٢٢٥٠٠ DZD
500 NOK٦٬٣٢٨٫٤٥٠٠٠ DZD
1000 NOK١٢٬٦٥٦٫٩٠٠٠٠ DZD
2000 NOK٢٥٬٣١٣٫٨٠٠٠٠ DZD
5000 NOK٦٣٬٢٨٤٫٥٠٠٠٠ DZD
10000 NOK١٢٦٬٥٦٩٫٠٠٠٠٠ DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / كروني نرويجي
1 DZD٠٫٠٧٩٠١ NOK
5 DZD٠٫٣٩٥٠٤ NOK
10 DZD٠٫٧٩٠٠٨ NOK
20 DZD١٫٥٨٠١٧ NOK
50 DZD٣٫٩٥٠٤٢ NOK
100 DZD٧٫٩٠٠٨٤ NOK
250 DZD١٩٫٧٥٢١٠ NOK
500 DZD٣٩٫٥٠٤٢٠ NOK
1000 DZD٧٩٫٠٠٨٤٠ NOK
2000 DZD١٥٨٫٠١٦٨٠ NOK
5000 DZD٣٩٥٫٠٤٢٠٠ NOK
10000 DZD٧٩٠٫٠٨٤٠٠ NOK