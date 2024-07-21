丹麥克朗兌保加利亞列夫匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌保加利亞列夫的匯率目前為0.262，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，丹麥克朗兌保加利亞列夫的匯率波動，在21-07-2024高見0.263，並在24-07-2024低見0.262。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.105%。