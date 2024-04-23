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保加利亚列弗/新加坡元汇率
1 BGN0.74333 SGD
5 BGN3.71666 SGD
10 BGN7.43332 SGD
20 BGN14.86664 SGD
50 BGN37.16660 SGD
100 BGN74.33320 SGD
250 BGN185.83300 SGD
500 BGN371.66600 SGD
1000 BGN743.33200 SGD
2000 BGN1,486.66400 SGD
5000 BGN3,716.66000 SGD
10000 BGN7,433.32000 SGD
新加坡元/保加利亚列弗汇率
1 SGD1.34529 BGN
5 SGD6.72645 BGN
10 SGD13.45290 BGN
20 SGD26.90580 BGN
50 SGD67.26450 BGN
100 SGD134.52900 BGN
250 SGD336.32250 BGN
500 SGD672.64500 BGN
1000 SGD1,345.29000 BGN
2000 SGD2,690.58000 BGN
5000 SGD6,726.45000 BGN
10000 SGD13,452.90000 BGN