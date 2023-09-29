250 Bulgar levasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile BGN → CHF çevirin

250 bgn
123,53 chf

1.00000 BGN = 0.49412 CHF

5:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

BGN → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BGN → 0 CHF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.05887.92511.426131.637770.966518.519
1GBP1.155411.22245101.5921.64781.892341.116721.3975
1USD0.94520.818029183.1051.347951.547990.913517.5038
1INR0.01137330.009843320.01203310.01621980.01862690.01099210.210623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bulgar levası

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bulgar Levası / İsviçre Frangı
1 BGN0.49412 CHF
5 BGN2.47059 CHF
10 BGN4.94118 CHF
20 BGN9.88236 CHF
50 BGN24.70590 CHF
100 BGN49.41180 CHF
250 BGN123.52950 CHF
500 BGN247.05900 CHF
1000 BGN494.11800 CHF
2000 BGN988.23600 CHF
5000 BGN2470.59000 CHF
10000 BGN4941.18000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Bulgar Levası
1 CHF2.02381 BGN
5 CHF10.11905 BGN
10 CHF20.23810 BGN
20 CHF40.47620 BGN
50 CHF101.19050 BGN
100 CHF202.38100 BGN
250 CHF505.95250 BGN
500 CHF1011.90500 BGN
1000 CHF2023.81000 BGN
2000 CHF4047.62000 BGN
5000 CHF10119.05000 BGN
10000 CHF20238.10000 BGN