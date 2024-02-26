ألف دولار هونغ كونغ إلى ليف بلغاري

تحويل HKD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
231.00 bgn

1.00000 HKD = 0.23100 BGN

Mid-market exchange rate at 05:17
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19770.7895461.344651.525440.92421.3508582.8967
1 CNY0.13893310.1096940.1868170.2119340.1284040.18767811.5171
1 GBP1.266559.1162511.703071.932041.170561.71092104.993
1 SGD0.7436885.352840.58717611.134450.6873271.0046161.6493

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لياف بلغاري
100 HKD23.09990 BGN
200 HKD46.19980 BGN
300 HKD69.29970 BGN
500 HKD115.49950 BGN
1000 HKD230.99900 BGN
2000 HKD461.99800 BGN
2500 HKD577.49750 BGN
3000 HKD692.99700 BGN
4000 HKD923.99600 BGN
5000 HKD1154.99500 BGN
10000 HKD2309.99000 BGN
20000 HKD4619.98000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / دولار هونغ كونغ
1 BGN4.32902 HKD
5 BGN21.64510 HKD
10 BGN43.29020 HKD
20 BGN86.58040 HKD
50 BGN216.45100 HKD
100 BGN432.90200 HKD
250 BGN1082.25500 HKD
500 BGN2164.51000 HKD
1000 BGN4329.02000 HKD
2000 BGN8658.04000 HKD
5000 BGN21645.10000 HKD
10000 BGN43290.20000 HKD