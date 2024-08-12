5 يوان صيني إلى ليف بلغاري

تحويل CNY إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
1.25 bgn

¥1.000 CNY = лв0.2495 BGN

Mid-market exchange rate at 07:57
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى BGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51583.9621.324
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10461.190.965
1 EUR1.0928.5161.49910.8551.65591.6941.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / لياف بلغاري
1 CNY٠٫٢٤٩٤٨ BGN
5 CNY١٫٢٤٧٣٨ BGN
10 CNY٢٫٤٩٤٧٦ BGN
20 CNY٤٫٩٨٩٥٢ BGN
50 CNY١٢٫٤٧٣٨٠ BGN
100 CNY٢٤٫٩٤٧٦٠ BGN
250 CNY٦٢٫٣٦٩٠٠ BGN
500 CNY١٢٤٫٧٣٨٠٠ BGN
1000 CNY٢٤٩٫٤٧٦٠٠ BGN
2000 CNY٤٩٨٫٩٥٢٠٠ BGN
5000 CNY١٬٢٤٧٫٣٨٠٠٠ BGN
10000 CNY٢٬٤٩٤٫٧٦٠٠٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Chinese Yuan RMB
1 BGN٤٫٠٠٨٤٠ CNY
5 BGN٢٠٫٠٤٢٠٠ CNY
10 BGN٤٠٫٠٨٤٠٠ CNY
20 BGN٨٠٫١٦٨٠٠ CNY
50 BGN٢٠٠٫٤٢٠٠٠ CNY
100 BGN٤٠٠٫٨٤٠٠٠ CNY
250 BGN١٬٠٠٢٫١٠٠٠٠ CNY
500 BGN٢٬٠٠٤٫٢٠٠٠٠ CNY
1000 BGN٤٬٠٠٨٫٤٠٠٠٠ CNY
2000 BGN٨٬٠١٦٫٨٠٠٠٠ CNY
5000 BGN٢٠٬٠٤٢٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 BGN٤٠٬٠٨٤٫٠٠٠٠٠ CNY