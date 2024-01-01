10 آلاف روبية موريشية إلى دولار أمريكي

تحويل MUR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mur
215.77 usd

1.00000 MUR = 0.02158 USD

Mid-market exchange rate at 15:28
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أمريكي
1 MUR0.02158 USD
5 MUR0.10789 USD
10 MUR0.21577 USD
20 MUR0.43154 USD
50 MUR1.07886 USD
100 MUR2.15772 USD
250 MUR5.39430 USD
500 MUR10.78860 USD
1000 MUR21.57720 USD
2000 MUR43.15440 USD
5000 MUR107.88600 USD
10000 MUR215.77200 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mauritian Rupee
1 USD46.34520 MUR
5 USD231.72600 MUR
10 USD463.45200 MUR
20 USD926.90400 MUR
50 USD2317.26000 MUR
100 USD4634.52000 MUR
250 USD11586.30000 MUR
500 USD23172.60000 MUR
1000 USD46345.20000 MUR
2000 USD92690.40000 MUR
5000 USD231726.00000 MUR
10000 USD463452.00000 MUR