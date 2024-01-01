5000 روبية موريشية إلى دولار سنغافوري

تحويل MUR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
145.01 sgd

1.00000 MUR = 0.02900 SGD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار سنغافورة
1 MUR0.02900 SGD
5 MUR0.14501 SGD
10 MUR0.29002 SGD
20 MUR0.58004 SGD
50 MUR1.45010 SGD
100 MUR2.90019 SGD
250 MUR7.25047 SGD
500 MUR14.50095 SGD
1000 MUR29.00190 SGD
2000 MUR58.00380 SGD
5000 MUR145.00950 SGD
10000 MUR290.01900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mauritian Rupee
1 SGD34.48050 MUR
5 SGD172.40250 MUR
10 SGD344.80500 MUR
20 SGD689.61000 MUR
50 SGD1724.02500 MUR
100 SGD3448.05000 MUR
250 SGD8620.12500 MUR
500 SGD17240.25000 MUR
1000 SGD34480.50000 MUR
2000 SGD68961.00000 MUR
5000 SGD172402.50000 MUR
10000 SGD344805.00000 MUR