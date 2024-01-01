10 روبية موريشية إلى دولار أسترالي

تحويل MUR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
0.33 aud

1.00000 MUR = 0.03307 AUD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار أسترالي
1 MUR0.03307 AUD
5 MUR0.16533 AUD
10 MUR0.33066 AUD
20 MUR0.66132 AUD
50 MUR1.65330 AUD
100 MUR3.30660 AUD
250 MUR8.26650 AUD
500 MUR16.53300 AUD
1000 MUR33.06600 AUD
2000 MUR66.13200 AUD
5000 MUR165.33000 AUD
10000 MUR330.66000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Mauritian Rupee
1 AUD30.24260 MUR
5 AUD151.21300 MUR
10 AUD302.42600 MUR
20 AUD604.85200 MUR
50 AUD1512.13000 MUR
100 AUD3024.26000 MUR
250 AUD7560.65000 MUR
500 AUD15121.30000 MUR
1000 AUD30242.60000 MUR
2000 AUD60485.20000 MUR
5000 AUD151213.00000 MUR
10000 AUD302426.00000 MUR