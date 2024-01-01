50 روبية هندية إلى روبية موريشية

تحويل INR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

50 inr
28.26 mur

₹1.000 INR = ₨0.5652 MUR

Mid-market exchange rate at 06:31
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6830.5771.1204.0470.989
1 EUR1.071.46513.9320.8461.611298.9981.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritian Rupee
1 INR٠٫٥٦٥٢٣ MUR
5 INR٢٫٨٢٦١٦ MUR
10 INR٥٫٦٥٢٣١ MUR
20 INR١١٫٣٠٤٦٢ MUR
50 INR٢٨٫٢٦١٥٥ MUR
100 INR٥٦٫٥٢٣١٠ MUR
250 INR١٤١٫٣٠٧٧٥ MUR
300 INR١٦٩٫٥٦٩٣٠ MUR
500 INR٢٨٢٫٦١٥٥٠ MUR
600 INR٣٣٩٫١٣٨٦٠ MUR
1000 INR٥٦٥٫٢٣١٠٠ MUR
2000 INR١٬١٣٠٫٤٦٢٠٠ MUR
5000 INR٢٬٨٢٦٫١٥٥٠٠ MUR
10000 INR٥٬٦٥٢٫٣١٠٠٠ MUR
25000 INR١٤٬١٣٠٫٧٧٥٠٠ MUR
50000 INR٢٨٬٢٦١٫٥٥٠٠٠ MUR
100000 INR٥٦٬٥٢٣٫١٠٠٠٠ MUR
1000000 INR٥٦٥٬٢٣١٫٠٠٠٠٠ MUR
1000000000 INR٥٦٥٬٢٣١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبية الهندية
1 MUR١٫٧٦٩١٩ INR
5 MUR٨٫٨٤٥٩٥ INR
10 MUR١٧٫٦٩١٩٠ INR
20 MUR٣٥٫٣٨٣٨٠ INR
50 MUR٨٨٫٤٥٩٥٠ INR
100 MUR١٧٦٫٩١٩٠٠ INR
250 MUR٤٤٢٫٢٩٧٥٠ INR
500 MUR٨٨٤٫٥٩٥٠٠ INR
1000 MUR١٬٧٦٩٫١٩٠٠٠ INR
2000 MUR٣٬٥٣٨٫٣٨٠٠٠ INR
5000 MUR٨٬٨٤٥٫٩٥٠٠٠ INR
10000 MUR١٧٬٦٩١٫٩٠٠٠٠ INR