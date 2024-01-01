500 روبية موريشية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MUR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

500 mur
51.19 myr

1.00000 MUR = 0.10238 MYR

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritian Rupee / رينغيت ماليزي
1 MUR0.10238 MYR
5 MUR0.51192 MYR
10 MUR1.02384 MYR
20 MUR2.04768 MYR
50 MUR5.11920 MYR
100 MUR10.23840 MYR
250 MUR25.59600 MYR
500 MUR51.19200 MYR
1000 MUR102.38400 MYR
2000 MUR204.76800 MYR
5000 MUR511.92000 MYR
10000 MUR1023.84000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Mauritian Rupee
1 MYR9.76717 MUR
5 MYR48.83585 MUR
10 MYR97.67170 MUR
20 MYR195.34340 MUR
50 MYR488.35850 MUR
100 MYR976.71700 MUR
250 MYR2441.79250 MUR
500 MYR4883.58500 MUR
1000 MYR9767.17000 MUR
2000 MYR19534.34000 MUR
5000 MYR48835.85000 MUR
10000 MYR97671.70000 MUR