ألف يوان صيني إلى روبية موريشية

تحويل CNY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
6,461.79 mur

¥1.000 CNY = ₨6.462 MUR

Mid-market exchange rate at 09:40
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CNY إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9661.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1790.965
1 EUR1.0938.5191.510.8571.65691.7491.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritian Rupee
1 CNY٦٫٤٦١٧٩ MUR
5 CNY٣٢٫٣٠٨٩٥ MUR
10 CNY٦٤٫٦١٧٩٠ MUR
20 CNY١٢٩٫٢٣٥٨٠ MUR
50 CNY٣٢٣٫٠٨٩٥٠ MUR
100 CNY٦٤٦٫١٧٩٠٠ MUR
250 CNY١٬٦١٥٫٤٤٧٥٠ MUR
500 CNY٣٬٢٣٠٫٨٩٥٠٠ MUR
1000 CNY٦٬٤٦١٫٧٩٠٠٠ MUR
2000 CNY١٢٬٩٢٣٫٥٨٠٠٠ MUR
5000 CNY٣٢٬٣٠٨٫٩٥٠٠٠ MUR
10000 CNY٦٤٬٦١٧٫٩٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chinese Yuan RMB
1 MUR٠٫١٥٤٧٦ CNY
5 MUR٠٫٧٧٣٧٨ CNY
10 MUR١٫٥٤٧٥٦ CNY
20 MUR٣٫٠٩٥١٢ CNY
50 MUR٧٫٧٣٧٨٠ CNY
100 MUR١٥٫٤٧٥٦٠ CNY
250 MUR٣٨٫٦٨٩٠٠ CNY
500 MUR٧٧٫٣٧٨٠٠ CNY
1000 MUR١٥٤٫٧٥٦٠٠ CNY
2000 MUR٣٠٩٫٥١٢٠٠ CNY
5000 MUR٧٧٣٫٧٨٠٠٠ CNY
10000 MUR١٬٥٤٧٫٥٦٠٠٠ CNY