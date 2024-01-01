1 روبية موريشية إلى يوان صيني

تحويل MUR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.16 cny

1.00000 MUR = 0.15529 CNY

Mid-market exchange rate at 18:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chinese Yuan RMB
1 MUR0.15529 CNY
5 MUR0.77643 CNY
10 MUR1.55286 CNY
20 MUR3.10572 CNY
50 MUR7.76430 CNY
100 MUR15.52860 CNY
250 MUR38.82150 CNY
500 MUR77.64300 CNY
1000 MUR155.28600 CNY
2000 MUR310.57200 CNY
5000 MUR776.43000 CNY
10000 MUR1552.86000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritian Rupee
1 CNY6.43974 MUR
5 CNY32.19870 MUR
10 CNY64.39740 MUR
20 CNY128.79480 MUR
50 CNY321.98700 MUR
100 CNY643.97400 MUR
250 CNY1609.93500 MUR
500 CNY3219.87000 MUR
1000 CNY6439.74000 MUR
2000 CNY12879.48000 MUR
5000 CNY32198.70000 MUR
10000 CNY64397.40000 MUR