250 ليرة تركية إلى روبية موريشية

تحويل TRY إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

250 try
359.31 mur

1.000 TRY = 1.437 MUR

Mid-market exchange rate at 14:18
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٩١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٧
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٧٧٩٠٫٣٥٥١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٤٩
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٢٧٣١٠٥٫٦٥٦١٫٧٢٤٤٫٦٨٧٦٢٫٢٦٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritian Rupee
1 TRY١٫٤٣٧٢٢ MUR
5 TRY٧٫١٨٦١٠ MUR
10 TRY١٤٫٣٧٢٢٠ MUR
20 TRY٢٨٫٧٤٤٤٠ MUR
50 TRY٧١٫٨٦١٠٠ MUR
100 TRY١٤٣٫٧٢٢٠٠ MUR
250 TRY٣٥٩٫٣٠٥٠٠ MUR
500 TRY٧١٨٫٦١٠٠٠ MUR
1000 TRY١٬٤٣٧٫٢٢٠٠٠ MUR
2000 TRY٢٬٨٧٤٫٤٤٠٠٠ MUR
5000 TRY٧٬١٨٦٫١٠٠٠٠ MUR
10000 TRY١٤٬٣٧٢٫٢٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليرة تركية
1 MUR٠٫٦٩٥٧٩ TRY
5 MUR٣٫٤٧٨٩٣ TRY
10 MUR٦٫٩٥٧٨٦ TRY
20 MUR١٣٫٩١٥٧٢ TRY
50 MUR٣٤٫٧٨٩٣٠ TRY
100 MUR٦٩٫٥٧٨٦٠ TRY
250 MUR١٧٣٫٩٤٦٥٠ TRY
500 MUR٣٤٧٫٨٩٣٠٠ TRY
1000 MUR٦٩٥٫٧٨٦٠٠ TRY
2000 MUR١٬٣٩١٫٥٧٢٠٠ TRY
5000 MUR٣٬٤٧٨٫٩٣٠٠٠ TRY
10000 MUR٦٬٩٥٧٫٨٦٠٠٠ TRY