100 روبية موريشية إلى ليرة تركية

تحويل MUR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
67.73 try

1.00000 MUR = 0.67732 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ليرة تركية
1 MUR0.67732 TRY
5 MUR3.38660 TRY
10 MUR6.77321 TRY
20 MUR13.54642 TRY
50 MUR33.86605 TRY
100 MUR67.73210 TRY
250 MUR169.33025 TRY
500 MUR338.66050 TRY
1000 MUR677.32100 TRY
2000 MUR1354.64200 TRY
5000 MUR3386.60500 TRY
10000 MUR6773.21000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritian Rupee
1 TRY1.47640 MUR
5 TRY7.38200 MUR
10 TRY14.76400 MUR
20 TRY29.52800 MUR
50 TRY73.82000 MUR
100 TRY147.64000 MUR
250 TRY369.10000 MUR
500 TRY738.20000 MUR
1000 TRY1476.40000 MUR
2000 TRY2952.80000 MUR
5000 TRY7382.00000 MUR
10000 TRY14764.00000 MUR