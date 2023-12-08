5 فرنك سويسري إلى روبية موريشية

تحويل CHF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5 chf
252.01 mur

1.00000 CHF = 50.40280 MUR

Mid-market exchange rate at 11:04
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أعلى العملات

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1 USD10.92730.79491383.38351.35751.51297144.4451.62562
1 EUR1.078410.857289.92081.463931.63159155.751.75307
1 GBP1.2581.166591104.8961.707741.90332181.7122.04503
1 INR0.01199280.01112090.0095332110.01628020.01814481.73230.0194957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritian Rupee
1 CHF50.40280 MUR
5 CHF252.01400 MUR
10 CHF504.02800 MUR
20 CHF1008.05600 MUR
50 CHF2520.14000 MUR
100 CHF5040.28000 MUR
250 CHF12600.70000 MUR
500 CHF25201.40000 MUR
1000 CHF50402.80000 MUR
2000 CHF100805.60000 MUR
5000 CHF252014.00000 MUR
10000 CHF504028.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الفرنك السويسري
1 MUR0.01984 CHF
5 MUR0.09920 CHF
10 MUR0.19840 CHF
20 MUR0.39680 CHF
50 MUR0.99201 CHF
100 MUR1.98402 CHF
250 MUR4.96005 CHF
500 MUR9.92010 CHF
1000 MUR19.84020 CHF
2000 MUR39.68040 CHF
5000 MUR99.20100 CHF
10000 MUR198.40200 CHF