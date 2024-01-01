20 روبية موريشية إلى فرنك سويسري

تحويل MUR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
0.38 chf

1.00000 MUR = 0.01906 CHF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الفرنك السويسري
1 MUR0.01906 CHF
5 MUR0.09530 CHF
10 MUR0.19059 CHF
20 MUR0.38118 CHF
50 MUR0.95295 CHF
100 MUR1.90591 CHF
250 MUR4.76477 CHF
500 MUR9.52955 CHF
1000 MUR19.05910 CHF
2000 MUR38.11820 CHF
5000 MUR95.29550 CHF
10000 MUR190.59100 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritian Rupee
1 CHF52.46820 MUR
5 CHF262.34100 MUR
10 CHF524.68200 MUR
20 CHF1049.36400 MUR
50 CHF2623.41000 MUR
100 CHF5246.82000 MUR
250 CHF13117.05000 MUR
500 CHF26234.10000 MUR
1000 CHF52468.20000 MUR
2000 CHF104936.40000 MUR
5000 CHF262341.00000 MUR
10000 CHF524682.00000 MUR