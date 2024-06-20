ألف جنيه إسترليني إلى ريال برازيلي

تحويل GBP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 gbp
6,867.73 brl

£1.000 GBP = R$6.868 BRL

Mid-market exchange rate at 21:05
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.771.3690.8941.635
1 EUR1.069189.3331.61170.791.4640.9551.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0870.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال البرازيلي
1 GBP٦٫٨٦٧٧٣ BRL
5 GBP٣٤٫٣٣٨٦٥ BRL
10 GBP٦٨٫٦٧٧٣٠ BRL
20 GBP١٣٧٫٣٥٤٦٠ BRL
50 GBP٣٤٣٫٣٨٦٥٠ BRL
100 GBP٦٨٦٫٧٧٣٠٠ BRL
250 GBP١٬٧١٦٫٩٣٢٥٠ BRL
500 GBP٣٬٤٣٣٫٨٦٥٠٠ BRL
1000 GBP٦٬٨٦٧٫٧٣٠٠٠ BRL
2000 GBP١٣٬٧٣٥٫٤٦٠٠٠ BRL
5000 GBP٣٤٬٣٣٨٫٦٥٠٠٠ BRL
10000 GBP٦٨٬٦٧٧٫٣٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه استرليني
1 BRL٠٫١٤٥٦١ GBP
5 BRL٠٫٧٢٨٠٤ GBP
10 BRL١٫٤٥٦٠٨ GBP
20 BRL٢٫٩١٢١٦ GBP
50 BRL٧٫٢٨٠٤٠ GBP
100 BRL١٤٫٥٦٠٨٠ GBP
250 BRL٣٦٫٤٠٢٠٠ GBP
500 BRL٧٢٫٨٠٤٠٠ GBP
1000 BRL١٤٥٫٦٠٨٠٠ GBP
2000 BRL٢٩١٫٢١٦٠٠ GBP
5000 BRL٧٢٨٫٠٤٠٠٠ GBP
10000 BRL١٬٤٥٦٫٠٨٠٠٠ GBP