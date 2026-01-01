1,900,000,000 وون كوري جنوبي إلى منات تركمانستاني
حوّل KRW إلى TMT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى TMT،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TMT متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى TMT اليوم
|KRW
|TMT
|1000 KRW
|2.54 TMT
|2000 KRW
|5.08 TMT
|5000 KRW
|12.70 TMT
|10000 KRW
|25.39 TMT
|20000 KRW
|50.79 TMT
|30000 KRW
|76.18 TMT
|40000 KRW
|101.58 TMT
|50000 KRW
|126.97 TMT
|60000 KRW
|152.37 TMT
|45000000 KRW
|114,275.25 TMT
|75000000 KRW
|190,458.75 TMT
|78000000 KRW
|198,077.10 TMT
|100000000 KRW
|253,945 TMT
|330000000 KRW
|838,018.50 TMT
|500000000 KRW
|1,269,725 TMT
|1800000000 KRW
|4,571,010 TMT
|1900000000 KRW
|4,824,955 TMT
|10000000000 KRW
|25,394,500 TMT
|15200000000 KRW
|38,599,640 TMT
|36100000000 KRW
|91,674,145 TMT
|45600000000 KRW
|115,798,920 TMT
|TMT
|KRW
|1 TMT
|394 KRW
|5 TMT
|1,969 KRW
|10 TMT
|3,938 KRW
|20 TMT
|7,876 KRW
|50 TMT
|19,689 KRW
|100 TMT
|39,379 KRW
|250 TMT
|98,447 KRW
|500 TMT
|196,893 KRW
|1000 TMT
|393,786 KRW
|2000 TMT
|787,572 KRW
|5000 TMT
|1,968,930 KRW
|10000 TMT
|3,937,860 KRW