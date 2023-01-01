وون كوري جنوبي إلى دينار جزائري

تحويل KRW إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٠٢٫٤٣ dzd

1.00000 KRW = 0.10243 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:46 UTC
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KRW إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066788.67961.436361.658560.9635518.3011
1GBP1.153611.2305102.2971.656931.913241.1115521.1113
1USD0.937450.812678183.13451.346551.554850.903317.1567
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619720.01870280.01086550.206373

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Algerian Dinar
1 KRW0.10243 DZD
5 KRW0.51216 DZD
10 KRW1.02432 DZD
20 KRW2.04864 DZD
50 KRW5.12160 DZD
100 KRW10.24320 DZD
250 KRW25.60800 DZD
500 KRW51.21600 DZD
1000 KRW102.43200 DZD
2000 KRW204.86400 DZD
5000 KRW512.16000 DZD
10000 KRW1024.32000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / وون كوريا الجنوبية
1 DZD9.76253 KRW
5 DZD48.81265 KRW
10 DZD97.62530 KRW
20 DZD195.25060 KRW
50 DZD488.12650 KRW
100 DZD976.25300 KRW
250 DZD2440.63250 KRW
500 DZD4881.26500 KRW
1000 DZD9762.53000 KRW
2000 DZD19525.06000 KRW
5000 DZD48812.65000 KRW
10000 DZD97625.30000 KRW