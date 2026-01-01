وون كوري جنوبي إلى دينار جزائري

حوّل KRW إلى DZD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.09599 DZD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى DZD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى DZD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى DZD اليوم

KRWDZD
1000 KRW95.99 DZD
2000 KRW191.99 DZD
5000 KRW479.96 DZD
10000 KRW959.93 DZD
20000 KRW1,919.86 DZD
30000 KRW2,879.78 DZD
40000 KRW3,839.71 DZD
50000 KRW4,799.64 DZD
60000 KRW5,759.57 DZD
45000000 KRW4,319,676 DZD
75000000 KRW7,199,460 DZD
78000000 KRW7,487,438.40 DZD
100000000 KRW9,599,280 DZD
330000000 KRW31,677,624 DZD
500000000 KRW47,996,400 DZD
1800000000 KRW172,787,040 DZD
1900000000 KRW182,386,320 DZD
10000000000 KRW959,928,000 DZD
15200000000 KRW1,459,090,560 DZD
36100000000 KRW3,465,340,080 DZD
45600000000 KRW4,377,271,680 DZD
DZDKRW
1 DZD10 KRW
5 DZD52 KRW
10 DZD104 KRW
20 DZD208 KRW
50 DZD521 KRW
100 DZD1,042 KRW
250 DZD2,604 KRW
500 DZD5,209 KRW
1000 DZD10,418 KRW
2000 DZD20,835 KRW
5000 DZD52,088 KRW
10000 DZD104,175 KRW

الأسئلة الشائعة