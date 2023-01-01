وون كوري جنوبي إلى روبية نيبالية

تحويل KRW إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٩٩٫٢٣ npr

1.00000 KRW = 0.09923 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KRW إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Nepalese Rupee
1 KRW0.09923 NPR
5 KRW0.49613 NPR
10 KRW0.99226 NPR
20 KRW1.98452 NPR
50 KRW4.96130 NPR
100 KRW9.92260 NPR
250 KRW24.80650 NPR
500 KRW49.61300 NPR
1000 KRW99.22600 NPR
2000 KRW198.45200 NPR
5000 KRW496.13000 NPR
10000 KRW992.26000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 NPR10.07800 KRW
5 NPR50.39000 KRW
10 NPR100.78000 KRW
20 NPR201.56000 KRW
50 NPR503.90000 KRW
100 NPR1007.80000 KRW
250 NPR2519.50000 KRW
500 NPR5039.00000 KRW
1000 NPR10078.00000 KRW
2000 NPR20156.00000 KRW
5000 NPR50390.00000 KRW
10000 NPR100780.00000 KRW