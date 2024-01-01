1 روبية نيبالية إلى وون كوري جنوبي

تحويل NPR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
10 krw

₨1.000 NPR = ₩9.962 KRW

Mid-market exchange rate at 06:52
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NPR إلى KRW مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3471.5121.6540.94721.706
1 GBP1.17911.312110.0631.7831.9511.11625.593
1 USD0.8980.762183.871.3591.4860.85119.502
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / وون كوريا الجنوبية
1 NPR٩٫٩٦١٨٦ KRW
5 NPR٤٩٫٨٠٩٣٠ KRW
10 NPR٩٩٫٦١٨٦٠ KRW
20 NPR١٩٩٫٢٣٧٢٠ KRW
50 NPR٤٩٨٫٠٩٣٠٠ KRW
100 NPR٩٩٦٫١٨٦٠٠ KRW
250 NPR٢٬٤٩٠٫٤٦٥٠٠ KRW
500 NPR٤٬٩٨٠٫٩٣٠٠٠ KRW
1000 NPR٩٬٩٦١٫٨٦٠٠٠ KRW
2000 NPR١٩٬٩٢٣٫٧٢٠٠٠ KRW
5000 NPR٤٩٬٨٠٩٫٣٠٠٠٠ KRW
10000 NPR٩٩٬٦١٨٫٦٠٠٠٠ KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Nepalese Rupee
1 KRW٠٫١٠٠٣٨ NPR
5 KRW٠٫٥٠١٩٢ NPR
10 KRW١٫٠٠٣٨٣ NPR
20 KRW٢٫٠٠٧٦٦ NPR
50 KRW٥٫٠١٩١٥ NPR
100 KRW١٠٫٠٣٨٣٠ NPR
250 KRW٢٥٫٠٩٥٧٥ NPR
500 KRW٥٠٫١٩١٥٠ NPR
1000 KRW١٠٠٫٣٨٣٠٠ NPR
2000 KRW٢٠٠٫٧٦٦٠٠ NPR
5000 KRW٥٠١٫٩١٥٠٠ NPR
10000 KRW١٬٠٠٣٫٨٣٠٠٠ NPR
20000 KRW٢٬٠٠٧٫٦٦٠٠٠ NPR
30000 KRW٣٬٠١١٫٤٩٠٠٠ NPR
40000 KRW٤٬٠١٥٫٣٢٠٠٠ NPR
50000 KRW٥٬٠١٩٫١٥٠٠٠ NPR