وون كوري جنوبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KRW إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٨١٫٩٢ bdt

1.00000 KRW = 0.08192 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:43 UTC
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KRW إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658790.963518.3035
1GBP1.1534711.2303102.281.656661.913371.1113721.1127
1USD0.937550.81281183.13451.346551.555210.9033517.1606
1INR0.01127760.009777050.012028710.01619720.01870720.01086610.20642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Bangladeshi Taka
1 KRW0.08192 BDT
5 KRW0.40959 BDT
10 KRW0.81918 BDT
20 KRW1.63835 BDT
50 KRW4.09588 BDT
100 KRW8.19177 BDT
250 KRW20.47942 BDT
500 KRW40.95885 BDT
1000 KRW81.91770 BDT
2000 KRW163.83540 BDT
5000 KRW409.58850 BDT
10000 KRW819.17700 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / وون كوريا الجنوبية
1 BDT12.20740 KRW
5 BDT61.03700 KRW
10 BDT122.07400 KRW
20 BDT244.14800 KRW
50 BDT610.37000 KRW
100 BDT1220.74000 KRW
250 BDT3051.85000 KRW
500 BDT6103.70000 KRW
1000 BDT12207.40000 KRW
2000 BDT24414.80000 KRW
5000 BDT61037.00000 KRW
10000 BDT122074.00000 KRW