5,000 وون كوري جنوبي إلى تاكا بنغلاديشي
حوّل KRW إلى BDT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى BDT،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BDT متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى BDT اليوم
|KRW
|BDT
|1000 KRW
|88.64 BDT
|2000 KRW
|177.27 BDT
|5000 KRW
|443.19 BDT
|10000 KRW
|886.37 BDT
|20000 KRW
|1,772.75 BDT
|30000 KRW
|2,659.12 BDT
|40000 KRW
|3,545.50 BDT
|50000 KRW
|4,431.87 BDT
|60000 KRW
|5,318.24 BDT
|45000000 KRW
|3,988,683 BDT
|75000000 KRW
|6,647,805 BDT
|78000000 KRW
|6,913,717.20 BDT
|100000000 KRW
|8,863,740 BDT
|330000000 KRW
|29,250,342 BDT
|500000000 KRW
|44,318,700 BDT
|1800000000 KRW
|159,547,320 BDT
|1900000000 KRW
|168,411,060 BDT
|10000000000 KRW
|886,374,000 BDT
|15200000000 KRW
|1,347,288,480 BDT
|36100000000 KRW
|3,199,810,140 BDT
|45600000000 KRW
|4,041,865,440 BDT
|BDT
|KRW
|1 BDT
|11 KRW
|5 BDT
|56 KRW
|10 BDT
|113 KRW
|20 BDT
|226 KRW
|50 BDT
|564 KRW
|100 BDT
|1,128 KRW
|250 BDT
|2,820 KRW
|500 BDT
|5,641 KRW
|1000 BDT
|11,282 KRW
|2000 BDT
|22,564 KRW
|5000 BDT
|56,410 KRW
|10000 BDT
|112,819 KRW