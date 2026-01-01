60,000 وون كوري جنوبي إلى تاكا بنغلاديشي

حوّل KRW إلى BDT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.08864 BDT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى BDT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى BDT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى BDT اليوم

KRWBDT
1000 KRW88.64 BDT
2000 KRW177.28 BDT
5000 KRW443.19 BDT
10000 KRW886.39 BDT
20000 KRW1,772.77 BDT
30000 KRW2,659.16 BDT
40000 KRW3,545.55 BDT
50000 KRW4,431.94 BDT
60000 KRW5,318.32 BDT
45000000 KRW3,988,741.50 BDT
75000000 KRW6,647,902.50 BDT
78000000 KRW6,913,818.60 BDT
100000000 KRW8,863,870 BDT
330000000 KRW29,250,771 BDT
500000000 KRW44,319,350 BDT
1800000000 KRW159,549,660 BDT
1900000000 KRW168,413,530 BDT
10000000000 KRW886,387,000 BDT
15200000000 KRW1,347,308,240 BDT
36100000000 KRW3,199,857,070 BDT
45600000000 KRW4,041,924,720 BDT
BDTKRW
1 BDT11 KRW
5 BDT56 KRW
10 BDT113 KRW
20 BDT226 KRW
50 BDT564 KRW
100 BDT1,128 KRW
250 BDT2,820 KRW
500 BDT5,641 KRW
1000 BDT11,282 KRW
2000 BDT22,564 KRW
5000 BDT56,409 KRW
10000 BDT112,818 KRW

الأسئلة الشائعة