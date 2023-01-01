وون كوري جنوبي إلى دينار مقدوني

تحويل KRW إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٤٣٫٢١ mkd

1.00000 KRW = 0.04321 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دينار مقدوني
1 KRW0.04321 MKD
5 KRW0.21605 MKD
10 KRW0.43210 MKD
20 KRW0.86420 MKD
50 KRW2.16051 MKD
100 KRW4.32101 MKD
250 KRW10.80253 MKD
500 KRW21.60505 MKD
1000 KRW43.21010 MKD
2000 KRW86.42020 MKD
5000 KRW216.05050 MKD
10000 KRW432.10100 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / وون كوريا الجنوبية
1 MKD23.14280 KRW
5 MKD115.71400 KRW
10 MKD231.42800 KRW
20 MKD462.85600 KRW
50 MKD1157.14000 KRW
100 MKD2314.28000 KRW
250 MKD5785.70000 KRW
500 MKD11571.40000 KRW
1000 MKD23142.80000 KRW
2000 MKD46285.60000 KRW
5000 MKD115714.00000 KRW
10000 MKD231428.00000 KRW