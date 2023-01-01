وون كوري جنوبي إلى رينغيت ماليزي

تحويل KRW إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٣٫٥٠ myr

1.00000 KRW = 0.00350 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KRW إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436271.658890.963318.2983
1GBP1.1535411.23055102.3011.656811.913611.111221.108
1USD0.93740.812645183.13451.34641.555090.9030517.1533
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619540.01870570.01086250.206332

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / رينغيت ماليزي
1 KRW0.00350 MYR
5 KRW0.01751 MYR
10 KRW0.03501 MYR
20 KRW0.07003 MYR
50 KRW0.17507 MYR
100 KRW0.35015 MYR
250 KRW0.87537 MYR
500 KRW1.75073 MYR
1000 KRW3.50146 MYR
2000 KRW7.00292 MYR
5000 KRW17.50730 MYR
10000 KRW35.01460 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / وون كوريا الجنوبية
1 MYR285.59500 KRW
5 MYR1427.97500 KRW
10 MYR2855.95000 KRW
20 MYR5711.90000 KRW
50 MYR14279.75000 KRW
100 MYR28559.50000 KRW
250 MYR71398.75000 KRW
500 MYR142797.50000 KRW
1000 MYR285595.00000 KRW
2000 MYR571190.00000 KRW
5000 MYR1427975.00000 KRW
10000 MYR2855950.00000 KRW