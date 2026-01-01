20,000 وون كوري جنوبي إلى رينغيت ماليزي

حوّل KRW إلى MYR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.002908 MYR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MYR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MYR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى MYR اليوم

KRWMYR
1000 KRW2.91 MYR
2000 KRW5.82 MYR
5000 KRW14.54 MYR
10000 KRW29.08 MYR
20000 KRW58.17 MYR
30000 KRW87.25 MYR
40000 KRW116.33 MYR
50000 KRW145.42 MYR
60000 KRW174.50 MYR
45000000 KRW130,874.40 MYR
75000000 KRW218,124 MYR
78000000 KRW226,848.96 MYR
100000000 KRW290,832 MYR
330000000 KRW959,745.60 MYR
500000000 KRW1,454,160 MYR
1800000000 KRW5,234,976 MYR
1900000000 KRW5,525,808 MYR
10000000000 KRW29,083,200 MYR
15200000000 KRW44,206,464 MYR
36100000000 KRW104,990,352 MYR
45600000000 KRW132,619,392.00 MYR
MYRKRW
1 MYR344 KRW
5 MYR1,719 KRW
10 MYR3,438 KRW
20 MYR6,877 KRW
50 MYR17,192 KRW
100 MYR34,384 KRW
250 MYR85,961 KRW
500 MYR171,921 KRW
1000 MYR343,842 KRW
2000 MYR687,684 KRW
5000 MYR1,719,210 KRW
10000 MYR3,438,420 KRW

الأسئلة الشائعة