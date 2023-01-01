وون كوري جنوبي إلى ريال عماني

تحويل KRW إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
٠٫٢٨٨ omr

1.00000 KRW = 0.00029 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066788.67961.436261.659070.9635518.2942
1GBP1.1535411.2305102.2971.656811.913831.1114921.1034
1USD0.937450.812678183.13451.346451.555330.903317.1503
1INR0.01127660.009775460.012028710.0161960.01870860.01086550.206296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / الريال العماني
1 KRW0.00029 OMR
5 KRW0.00144 OMR
10 KRW0.00288 OMR
20 KRW0.00575 OMR
50 KRW0.01438 OMR
100 KRW0.02876 OMR
250 KRW0.07190 OMR
500 KRW0.14380 OMR
1000 KRW0.28759 OMR
2000 KRW0.57519 OMR
5000 KRW1.43796 OMR
10000 KRW2.87593 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / وون كوريا الجنوبية
1 OMR3477.14000 KRW
5 OMR17385.70000 KRW
10 OMR34771.40000 KRW
20 OMR69542.80000 KRW
50 OMR173857.00000 KRW
100 OMR347714.00000 KRW
250 OMR869285.00000 KRW
500 OMR1738570.00000 KRW
1000 OMR3477140.00000 KRW
2000 OMR6954280.00000 KRW
5000 OMR17385700.00000 KRW
10000 OMR34771400.00000 KRW