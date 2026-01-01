10,000,000,000 وون كوري جنوبي إلى ريال عماني

حوّل KRW إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.0002790 OMR

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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى OMR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى OMR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى OMR اليوم

KRWOMR
1000 KRW0.279 OMR
2000 KRW0.558 OMR
5000 KRW1.395 OMR
10000 KRW2.790 OMR
20000 KRW5.580 OMR
30000 KRW8.371 OMR
40000 KRW11.161 OMR
50000 KRW13.951 OMR
60000 KRW16.741 OMR
45000000 KRW12,555.990 OMR
75000000 KRW20,926.650 OMR
78000000 KRW21,763.716 OMR
100000000 KRW27,902.200 OMR
330000000 KRW92,077.260 OMR
500000000 KRW139,511 OMR
1800000000 KRW502,239.600 OMR
1900000000 KRW530,141.800 OMR
10000000000 KRW2,790,220.000 OMR
15200000000 KRW4,241,134.400 OMR
36100000000 KRW10,072,694.200 OMR
45600000000 KRW12,723,403.200 OMR
OMRKRW
1 OMR3,584 KRW
5 OMR17,920 KRW
10 OMR35,839 KRW
20 OMR71,679 KRW
50 OMR179,197 KRW
100 OMR358,394 KRW
250 OMR895,985 KRW
500 OMR1,791,970 KRW
1000 OMR3,583,940 KRW
2000 OMR7,167,880 KRW
5000 OMR17,919,700 KRW
10000 OMR35,839,400 KRW

الأسئلة الشائعة