وون كوري جنوبي إلى دينار كويتي

تحويل KRW إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.230 kwd

1.00000 KRW = 0.00023 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:50 UTC
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KRW إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066788.67961.436261.658940.9635518.2871
1GBP1.1534711.2304102.2891.656671.913531.1114321.0935
1USD0.937450.812744183.13451.346451.555210.903317.1436
1INR0.01127660.009776250.012028710.0161960.01870720.01086550.206215

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Kuwaiti Dinar
1 KRW0.00023 KWD
5 KRW0.00115 KWD
10 KRW0.00230 KWD
20 KRW0.00461 KWD
50 KRW0.01152 KWD
100 KRW0.02305 KWD
250 KRW0.05762 KWD
500 KRW0.11525 KWD
1000 KRW0.23049 KWD
2000 KRW0.46098 KWD
5000 KRW1.15246 KWD
10000 KRW2.30492 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / وون كوريا الجنوبية
1 KWD4338.55000 KRW
5 KWD21692.75000 KRW
10 KWD43385.50000 KRW
20 KWD86771.00000 KRW
50 KWD216927.50000 KRW
100 KWD433855.00000 KRW
250 KWD1084637.50000 KRW
500 KWD2169275.00000 KRW
1000 KWD4338550.00000 KRW
2000 KWD8677100.00000 KRW
5000 KWD21692750.00000 KRW
10000 KWD43385500.00000 KRW