500 دينار كويتي إلى وون كوري جنوبي

حوّل KWD إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 4,500 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KWD إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KWD إلى KRW اليوم

KWDKRW
1 KWD4,500 KRW
5 KWD22,501 KRW
10 KWD45,002 KRW
20 KWD90,005 KRW
50 KWD225,012 KRW
100 KWD450,024 KRW
250 KWD1,125,060 KRW
500 KWD2,250,120 KRW
1000 KWD4,500,240 KRW
2000 KWD9,000,480 KRW
5000 KWD22,501,200 KRW
10000 KWD45,002,400 KRW
KRWKWD
1000 KRW0.222 KWD
2000 KRW0.444 KWD
5000 KRW1.111 KWD
10000 KRW2.222 KWD
20000 KRW4.444 KWD
30000 KRW6.666 KWD
40000 KRW8.888 KWD
50000 KRW11.111 KWD
60000 KRW13.333 KWD
45000000 KRW9,999.450 KWD
75000000 KRW16,665.750 KWD
78000000 KRW17,332.380 KWD
100000000 KRW22,221 KWD
330000000 KRW73,329.300 KWD
500000000 KRW111,105 KWD
1800000000 KRW399,978 KWD
1900000000 KRW422,199 KWD
10000000000 KRW2,222,100 KWD
15200000000 KRW3,377,592 KWD
36100000000 KRW8,021,781 KWD
45600000000 KRW10,132,776 KWD

الأسئلة الشائعة