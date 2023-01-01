وون كوري جنوبي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل KRW إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
0.61 fkp

1.00000 KRW = 0.00061 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:47 UTC
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KRW إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / جنيه جزر فوكلاند
1 KRW0.00061 FKP
5 KRW0.00303 FKP
10 KRW0.00605 FKP
20 KRW0.01211 FKP
50 KRW0.03027 FKP
100 KRW0.06053 FKP
250 KRW0.15133 FKP
500 KRW0.30267 FKP
1000 KRW0.60533 FKP
2000 KRW1.21066 FKP
5000 KRW3.02666 FKP
10000 KRW6.05332 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / وون كوريا الجنوبية
1 FKP1651.99000 KRW
5 FKP8259.95000 KRW
10 FKP16519.90000 KRW
20 FKP33039.80000 KRW
50 FKP82599.50000 KRW
100 FKP165199.00000 KRW
250 FKP412997.50000 KRW
500 FKP825995.00000 KRW
1000 FKP1651990.00000 KRW
2000 FKP3303980.00000 KRW
5000 FKP8259950.00000 KRW
10000 FKP16519900.00000 KRW