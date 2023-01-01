وون كوري جنوبي إلى غورد هايتي

تحويل KRW إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٠٠٫٧٦ htg

1.00000 KRW = 0.10076 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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KRW إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0667588.68371.436491.65850.9635518.296
1GBP1.1534711.23045102.2931.656921.913011.1114321.1037
1USD0.93740.812711183.13451.34661.554730.9032517.1512
1INR0.0112760.009775850.012028710.01619780.01870130.01086490.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Haiti Gourde
1 KRW0.10076 HTG
5 KRW0.50379 HTG
10 KRW1.00759 HTG
20 KRW2.01518 HTG
50 KRW5.03795 HTG
100 KRW10.07590 HTG
250 KRW25.18975 HTG
500 KRW50.37950 HTG
1000 KRW100.75900 HTG
2000 KRW201.51800 HTG
5000 KRW503.79500 HTG
10000 KRW1007.59000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / وون كوريا الجنوبية
1 HTG9.92467 KRW
5 HTG49.62335 KRW
10 HTG99.24670 KRW
20 HTG198.49340 KRW
50 HTG496.23350 KRW
100 HTG992.46700 KRW
250 HTG2481.16750 KRW
500 HTG4962.33500 KRW
1000 HTG9924.67000 KRW
2000 HTG19849.34000 KRW
5000 HTG49623.35000 KRW
10000 HTG99246.70000 KRW