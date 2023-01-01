وون كوري جنوبي إلى دينار تونسي

تحويل KRW إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
2.352 tnd

1.00000 KRW = 0.00235 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 17:56 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KRW إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 TND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066688.67131.436231.658920.963618.2926
1GBP1.1534711.23025102.2761.656591.913451.1114821.0993
1USD0.937550.812843183.13451.346551.555330.9033517.1504
1INR0.01127760.009777440.012028710.01619720.01870860.01086610.206297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فوز كوريان جنوب

KRW إلى USD

KRW إلى EUR

KRW إلى CAD

KRW إلى AUD

KRW إلى GBP

KRW إلى INR

KRW إلى SGD

KRW إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Tunisian Dinar
1 KRW0.00235 TND
5 KRW0.01176 TND
10 KRW0.02352 TND
20 KRW0.04704 TND
50 KRW0.11761 TND
100 KRW0.23522 TND
250 KRW0.58805 TND
500 KRW1.17609 TND
1000 KRW2.35218 TND
2000 KRW4.70436 TND
5000 KRW11.76090 TND
10000 KRW23.52180 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / وون كوريا الجنوبية
1 TND425.13700 KRW
5 TND2125.68500 KRW
10 TND4251.37000 KRW
20 TND8502.74000 KRW
50 TND21256.85000 KRW
100 TND42513.70000 KRW
250 TND106284.25000 KRW
500 TND212568.50000 KRW
1000 TND425137.00000 KRW
2000 TND850274.00000 KRW
5000 TND2125685.00000 KRW
10000 TND4251370.00000 KRW