ألف وون كوري جنوبي إلى دينار تونسي

حوّل KRW إلى TND بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.002107 TND

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى TND،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى TND متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى TND اليوم

KRWTND
1000 KRW2.107 TND
2000 KRW4.214 TND
5000 KRW10.534 TND
10000 KRW21.068 TND
20000 KRW42.135 TND
30000 KRW63.203 TND
40000 KRW84.271 TND
50000 KRW105.339 TND
60000 KRW126.406 TND
45000000 KRW94,804.650 TND
75000000 KRW158,007.750 TND
78000000 KRW164,328.060 TND
100000000 KRW210,677 TND
330000000 KRW695,234.100 TND
500000000 KRW1,053,385 TND
1800000000 KRW3,792,186 TND
1900000000 KRW4,002,863 TND
10000000000 KRW21,067,700 TND
15200000000 KRW32,022,904 TND
36100000000 KRW76,054,397 TND
45600000000 KRW96,068,712 TND
TNDKRW
1 TND475 KRW
5 TND2,373 KRW
10 TND4,747 KRW
20 TND9,493 KRW
50 TND23,733 KRW
100 TND47,466 KRW
250 TND118,665 KRW
500 TND237,331 KRW
1000 TND474,661 KRW
2000 TND949,322 KRW
5000 TND2,373,305 KRW
10000 TND4,746,610 KRW

الأسئلة الشائعة