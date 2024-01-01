bin Güney Kore wonundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KRW → TND çevirin

1,000₩ KRW = 0,002263DT TND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 KRW → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0023
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00220,0023
Değişim0.42%-1.69%
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1 KRW → TND istatistikleri

KRW → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. KRW → TND kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

KRW → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. KRW → TND kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tunus Dinarı
1 KRW0,00226 TND
5 KRW0,01132 TND
10 KRW0,02263 TND
20 KRW0,04526 TND
50 KRW0,11316 TND
100 KRW0,22632 TND
250 KRW0,56581 TND
500 KRW1,13162 TND
1000 KRW2,26324 TND
2000 KRW4,52648 TND
5000 KRW11,31620 TND
10000 KRW22,63240 TND
20000 KRW45,26480 TND
30000 KRW67,89720 TND
40000 KRW90,52960 TND
50000 KRW113,16200 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Güney Kore Wonu
1 TND441,84400 KRW
5 TND2.209,22000 KRW
10 TND4.418,44000 KRW
20 TND8.836,88000 KRW
50 TND22.092,20000 KRW
100 TND44.184,40000 KRW
250 TND110.461,00000 KRW
500 TND220.922,00000 KRW
1000 TND441.844,00000 KRW
2000 TND883.688,00000 KRW
5000 TND2.209.220,00000 KRW
10000 TND4.418.440,00000 KRW