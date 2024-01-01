Güney Kore wonundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile KRW → TND çevirin

1.000 krw
2,355 tnd

1.00000 KRW = 0.00236 TND

09:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.0731589.10771.45311.652140.94761518.3159
1 GBP1.1691111.25465104.1781.698861.931571.1078621.4136
1 USD0.931850.797035183.03381.354051.539530.8830517.0674
1 INR0.01122240.009598920.012043310.01630720.0185410.01063480.205548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tunus Dinarı
1 KRW0.00236 TND
5 KRW0.01178 TND
10 KRW0.02355 TND
20 KRW0.04710 TND
50 KRW0.11775 TND
100 KRW0.23550 TND
250 KRW0.58876 TND
500 KRW1.17752 TND
1000 KRW2.35503 TND
2000 KRW4.71006 TND
5000 KRW11.77515 TND
10000 KRW23.55030 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Güney Kore Wonu
1 TND424.62300 KRW
5 TND2123.11500 KRW
10 TND4246.23000 KRW
20 TND8492.46000 KRW
50 TND21231.15000 KRW
100 TND42462.30000 KRW
250 TND106155.75000 KRW
500 TND212311.50000 KRW
1000 TND424623.00000 KRW
2000 TND849246.00000 KRW
5000 TND2123115.00000 KRW
10000 TND4246230.00000 KRW