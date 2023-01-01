وون كوري جنوبي إلى لوتي ليسوتو

تحويل KRW إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
14.09 lsl

1.00000 KRW = 0.01409 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Lesotho Loti
1 KRW0.01409 LSL
5 KRW0.07045 LSL
10 KRW0.14091 LSL
20 KRW0.28181 LSL
50 KRW0.70453 LSL
100 KRW1.40906 LSL
250 KRW3.52265 LSL
500 KRW7.04530 LSL
1000 KRW14.09060 LSL
2000 KRW28.18120 LSL
5000 KRW70.45300 LSL
10000 KRW140.90600 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / وون كوريا الجنوبية
1 LSL70.96930 KRW
5 LSL354.84650 KRW
10 LSL709.69300 KRW
20 LSL1419.38600 KRW
50 LSL3548.46500 KRW
100 LSL7096.93000 KRW
250 LSL17742.32500 KRW
500 LSL35484.65000 KRW
1000 LSL70969.30000 KRW
2000 LSL141938.60000 KRW
5000 LSL354846.50000 KRW
10000 LSL709693.00000 KRW