45,000,000 وون كوري جنوبي إلى لوتي ليسوتو

حوّل KRW إلى LSL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01152 LSL

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى LSL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى LSL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى LSL اليوم

KRWLSL
1000 KRW11.52 LSL
2000 KRW23.04 LSL
5000 KRW57.61 LSL
10000 KRW115.22 LSL
20000 KRW230.43 LSL
30000 KRW345.65 LSL
40000 KRW460.86 LSL
50000 KRW576.08 LSL
60000 KRW691.29 LSL
45000000 KRW518,467.50 LSL
75000000 KRW864,112.50 LSL
78000000 KRW898,677 LSL
100000000 KRW1,152,150 LSL
330000000 KRW3,802,095 LSL
500000000 KRW5,760,750 LSL
1800000000 KRW20,738,700 LSL
1900000000 KRW21,890,850 LSL
10000000000 KRW115,215,000 LSL
15200000000 KRW175,126,800 LSL
36100000000 KRW415,926,150 LSL
45600000000 KRW525,380,400 LSL
LSLKRW
1 LSL87 KRW
5 LSL434 KRW
10 LSL868 KRW
20 LSL1,736 KRW
50 LSL4,340 KRW
100 LSL8,679 KRW
250 LSL21,699 KRW
500 LSL43,397 KRW
1000 LSL86,794 KRW
2000 LSL173,588 KRW
5000 LSL433,971 KRW
10000 LSL867,942 KRW

الأسئلة الشائعة