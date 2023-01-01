وون كوري جنوبي إلى شلن كيني

تحويل KRW إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
110 kes

1.00000 KRW = 0.11001 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 17:49 UTC
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KRW إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066688.67131.436231.658790.963318.2837
1GBP1.1535411.2304102.2891.65681.913531.111221.0915
1USD0.937550.812744183.13451.346551.555210.9031517.142
1INR0.01127760.009776250.012028710.01619720.01870720.01086370.206196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / شلن كيني
1 KRW0.11001 KES
5 KRW0.55005 KES
10 KRW1.10011 KES
20 KRW2.20022 KES
50 KRW5.50055 KES
100 KRW11.00110 KES
250 KRW27.50275 KES
500 KRW55.00550 KES
1000 KRW110.01100 KES
2000 KRW220.02200 KES
5000 KRW550.05500 KES
10000 KRW1100.11000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / وون كوريا الجنوبية
1 KES9.09003 KRW
5 KES45.45015 KRW
10 KES90.90030 KRW
20 KES181.80060 KRW
50 KES454.50150 KRW
100 KES909.00300 KRW
250 KES2272.50750 KRW
500 KES4545.01500 KRW
1000 KES9090.03000 KRW
2000 KES18180.06000 KRW
5000 KES45450.15000 KRW
10000 KES90900.30000 KRW