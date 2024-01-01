Güney Kore wonundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KRW → KES çevirin

1.000 krw
110 kes

1.00000 KRW = 0.11026 KES

09:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.931951.354151.540.79690883.03211.347457.1936
1 EUR1.0730511.453071.65250.85511589.09761.445887.71909
1 CAD0.7384710.68819811.137250.58849361.31680.9950525.31226
1 AUD0.649350.6051440.87931710.51747253.91690.8749674.67116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Kenya Şilini
1 KRW0.11026 KES
5 KRW0.55130 KES
10 KRW1.10260 KES
20 KRW2.20520 KES
50 KRW5.51300 KES
100 KRW11.02600 KES
250 KRW27.56500 KES
500 KRW55.13000 KES
1000 KRW110.26000 KES
2000 KRW220.52000 KES
5000 KRW551.30000 KES
10000 KRW1102.60000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Güney Kore Wonu
1 KES9.06948 KRW
5 KES45.34740 KRW
10 KES90.69480 KRW
20 KES181.38960 KRW
50 KES453.47400 KRW
100 KES906.94800 KRW
250 KES2267.37000 KRW
500 KES4534.74000 KRW
1000 KES9069.48000 KRW
2000 KES18138.96000 KRW
5000 KES45347.40000 KRW
10000 KES90694.80000 KRW