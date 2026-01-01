10 شلن كيني إلى وون كوري جنوبي

حوّل KES إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Ksh1 KES = 10.71 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KES إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KES إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KES إلى KRW اليوم

KESKRW
1 KES11 KRW
5 KES54 KRW
10 KES107 KRW
20 KES214 KRW
50 KES535 KRW
100 KES1,071 KRW
250 KES2,676 KRW
500 KES5,353 KRW
1000 KES10,706 KRW
2000 KES21,412 KRW
5000 KES53,529 KRW
10000 KES107,058 KRW
KRWKES
1000 KRW93 KES
2000 KRW187 KES
5000 KRW467 KES
10000 KRW934 KES
20000 KRW1,868 KES
30000 KRW2,802 KES
40000 KRW3,736 KES
50000 KRW4,670 KES
60000 KRW5,604 KES
45000000 KRW4,203,347 KES
75000000 KRW7,005,578 KES
78000000 KRW7,285,801 KES
100000000 KRW9,340,770 KES
330000000 KRW30,824,541 KES
500000000 KRW46,703,850 KES
1800000000 KRW168,133,860 KES
1900000000 KRW177,474,630 KES
10000000000 KRW934,077,000 KES
15200000000 KRW1,419,797,040 KES
36100000000 KRW3,372,017,970 KES
45600000000 KRW4,259,391,120 KES

الأسئلة الشائعة