5,000 وون كوري جنوبي إلى شلن كيني

حوّل KRW إلى KES بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.09343 KES

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى KES،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى KES متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى KES اليوم

KRWKES
1000 KRW93 KES
2000 KRW187 KES
5000 KRW467 KES
10000 KRW934 KES
20000 KRW1,869 KES
30000 KRW2,803 KES
40000 KRW3,737 KES
50000 KRW4,672 KES
60000 KRW5,606 KES
45000000 KRW4,204,485 KES
75000000 KRW7,007,475 KES
78000000 KRW7,287,774 KES
100000000 KRW9,343,300 KES
330000000 KRW30,832,890 KES
500000000 KRW46,716,500 KES
1800000000 KRW168,179,400 KES
1900000000 KRW177,522,700 KES
10000000000 KRW934,330,000 KES
15200000000 KRW1,420,181,600 KES
36100000000 KRW3,372,931,300 KES
45600000000 KRW4,260,544,800 KES
KESKRW
1 KES11 KRW
5 KES54 KRW
10 KES107 KRW
20 KES214 KRW
50 KES535 KRW
100 KES1,070 KRW
250 KES2,676 KRW
500 KES5,351 KRW
1000 KES10,703 KRW
2000 KES21,406 KRW
5000 KES53,515 KRW
10000 KES107,029 KRW

الأسئلة الشائعة