5 شلن كيني إلى وون كوري جنوبي
حوّل KES إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KES إلى KRW،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KES إلى KRW متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KES إلى KRW اليوم
|KES
|KRW
|1 KES
|11 KRW
|5 KES
|54 KRW
|10 KES
|107 KRW
|20 KES
|214 KRW
|50 KES
|535 KRW
|100 KES
|1,071 KRW
|250 KES
|2,676 KRW
|500 KES
|5,353 KRW
|1000 KES
|10,705 KRW
|2000 KES
|21,410 KRW
|5000 KES
|53,526 KRW
|10000 KES
|107,051 KRW
|KRW
|KES
|1000 KRW
|93 KES
|2000 KRW
|187 KES
|5000 KRW
|467 KES
|10000 KRW
|934 KES
|20000 KRW
|1,868 KES
|30000 KRW
|2,802 KES
|40000 KRW
|3,737 KES
|50000 KRW
|4,671 KES
|60000 KRW
|5,605 KES
|45000000 KRW
|4,203,617 KES
|75000000 KRW
|7,006,028 KES
|78000000 KRW
|7,286,269 KES
|100000000 KRW
|9,341,370 KES
|330000000 KRW
|30,826,521 KES
|500000000 KRW
|46,706,850 KES
|1800000000 KRW
|168,144,660 KES
|1900000000 KRW
|177,486,030 KES
|10000000000 KRW
|934,137,000 KES
|15200000000 KRW
|1,419,888,240 KES
|36100000000 KRW
|3,372,234,570 KES
|45600000000 KRW
|4,259,664,720 KES