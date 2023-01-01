وون كوري جنوبي إلى ليو مولدوفي

تحويل KRW إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ krw
١٣٫٤٤ mdl

1.00000 KRW = 0.01344 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:51 UTC
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KRW إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066988.69621.436421.6590.9634518.2911
1GBP1.1535411.23065102.3091.656891.913621.1113721.0985
1USD0.93730.812579183.13451.346351.554970.9030517.1442
1INR0.01127440.009774270.012028710.01619480.01870420.01086250.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / مولدوفى Leu
1 KRW0.01344 MDL
5 KRW0.06719 MDL
10 KRW0.13438 MDL
20 KRW0.26876 MDL
50 KRW0.67190 MDL
100 KRW1.34381 MDL
250 KRW3.35953 MDL
500 KRW6.71905 MDL
1000 KRW13.43810 MDL
2000 KRW26.87620 MDL
5000 KRW67.19050 MDL
10000 KRW134.38100 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / وون كوريا الجنوبية
1 MDL74.41540 KRW
5 MDL372.07700 KRW
10 MDL744.15400 KRW
20 MDL1488.30800 KRW
50 MDL3720.77000 KRW
100 MDL7441.54000 KRW
250 MDL18603.85000 KRW
500 MDL37207.70000 KRW
1000 MDL74415.40000 KRW
2000 MDL148830.80000 KRW
5000 MDL372077.00000 KRW
10000 MDL744154.00000 KRW