20,000 وون كوري جنوبي إلى ليو مولدوفي

حوّل KRW إلى MDL بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.01247 MDL

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى MDL،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى MDL متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى MDL اليوم

KRWMDL
1000 KRW12.47 MDL
2000 KRW24.94 MDL
5000 KRW62.35 MDL
10000 KRW124.71 MDL
20000 KRW249.42 MDL
30000 KRW374.12 MDL
40000 KRW498.83 MDL
50000 KRW623.54 MDL
60000 KRW748.25 MDL
45000000 KRW561,186 MDL
75000000 KRW935,310 MDL
78000000 KRW972,722.40 MDL
100000000 KRW1,247,080 MDL
330000000 KRW4,115,364 MDL
500000000 KRW6,235,400 MDL
1800000000 KRW22,447,440 MDL
1900000000 KRW23,694,520 MDL
10000000000 KRW124,708,000 MDL
15200000000 KRW189,556,160 MDL
36100000000 KRW450,195,880 MDL
45600000000 KRW568,668,480 MDL
MDLKRW
1 MDL80 KRW
5 MDL401 KRW
10 MDL802 KRW
20 MDL1,604 KRW
50 MDL4,009 KRW
100 MDL8,019 KRW
250 MDL20,047 KRW
500 MDL40,094 KRW
1000 MDL80,188 KRW
2000 MDL160,375 KRW
5000 MDL400,938 KRW
10000 MDL801,875 KRW

الأسئلة الشائعة