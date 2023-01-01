وون كوري جنوبي إلى دالاسي غامبي

تحويل KRW إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
48.23 gmd

1.00000 KRW = 0.04823 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:47 UTC
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KRW إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066788.67961.436421.658680.963518.2981
1GBP1.153411.2305102.2971.656991.913391.111321.1079
1USD0.937450.812678183.13451.34661.554970.9032517.1539
1INR0.01127660.009775460.012028710.01619780.01870420.01086490.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Gambian Dalasi
1 KRW0.04823 GMD
5 KRW0.24117 GMD
10 KRW0.48235 GMD
20 KRW0.96469 GMD
50 KRW2.41173 GMD
100 KRW4.82345 GMD
250 KRW12.05862 GMD
500 KRW24.11725 GMD
1000 KRW48.23450 GMD
2000 KRW96.46900 GMD
5000 KRW241.17250 GMD
10000 KRW482.34500 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / وون كوريا الجنوبية
1 GMD20.73210 KRW
5 GMD103.66050 KRW
10 GMD207.32100 KRW
20 GMD414.64200 KRW
50 GMD1036.60500 KRW
100 GMD2073.21000 KRW
250 GMD5183.02500 KRW
500 GMD10366.05000 KRW
1000 GMD20732.10000 KRW
2000 GMD41464.20000 KRW
5000 GMD103660.50000 KRW
10000 GMD207321.00000 KRW