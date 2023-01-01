وون كوري جنوبي إلى ليو روماني

تحويل KRW إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 krw
3.48 ron

1.00000 KRW = 0.00348 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 17:53 UTC
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KRW إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KRW → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066788.67961.436261.659070.9635518.2942
1GBP1.1535411.2305102.2971.656811.913831.1114921.1034
1USD0.937450.812678183.13451.346451.555330.903317.1503
1INR0.01127660.009775460.012028710.0161960.01870860.01086550.206296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل وون كوري جنوبي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KRW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KRW الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Romanian Leu
1 KRW0.00348 RON
5 KRW0.01739 RON
10 KRW0.03478 RON
20 KRW0.06956 RON
50 KRW0.17389 RON
100 KRW0.34778 RON
250 KRW0.86944 RON
500 KRW1.73888 RON
1000 KRW3.47776 RON
2000 KRW6.95552 RON
5000 KRW17.38880 RON
10000 KRW34.77760 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / وون كوريا الجنوبية
1 RON287.54100 KRW
5 RON1437.70500 KRW
10 RON2875.41000 KRW
20 RON5750.82000 KRW
50 RON14377.05000 KRW
100 RON28754.10000 KRW
250 RON71885.25000 KRW
500 RON143770.50000 KRW
1000 RON287541.00000 KRW
2000 RON575082.00000 KRW
5000 RON1437705.00000 KRW
10000 RON2875410.00000 KRW