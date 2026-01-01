1,800,000,000 وون كوري جنوبي إلى ليو روماني

حوّل KRW إلى RON بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.003270 RON

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى RON،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى RON متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى RON اليوم

KRWRON
1000 KRW3.27 RON
2000 KRW6.54 RON
5000 KRW16.35 RON
10000 KRW32.70 RON
20000 KRW65.40 RON
30000 KRW98.10 RON
40000 KRW130.80 RON
50000 KRW163.50 RON
60000 KRW196.20 RON
45000000 KRW147,150 RON
75000000 KRW245,250 RON
78000000 KRW255,060 RON
100000000 KRW327,000 RON
330000000 KRW1,079,100 RON
500000000 KRW1,635,000 RON
1800000000 KRW5,886,000 RON
1900000000 KRW6,213,000 RON
10000000000 KRW32,700,000 RON
15200000000 KRW49,704,000 RON
36100000000 KRW118,047,000 RON
45600000000 KRW149,112,000 RON
RONKRW
1 RON306 KRW
5 RON1,529 KRW
10 RON3,058 KRW
20 RON6,116 KRW
50 RON15,291 KRW
100 RON30,581 KRW
250 RON76,453 KRW
500 RON152,905 KRW
1000 RON305,810 KRW
2000 RON611,620 KRW
5000 RON1,529,050 KRW
10000 RON3,058,100 KRW

الأسئلة الشائعة